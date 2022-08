Die Europaket+ GmbH ist neuer Mieter im Bolwin-Areal in Bielefeld. Das Unternehmen hat in der Detmolder Straße 65-69 ca. 340 m² Bürofläche gemietet. Vermieter ist die Bolwin Grundstücks GmbH & Co. KG. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

