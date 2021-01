Europäischer Investmentmarkt entwickelt sich trotz Pandemie gut

Rund 275 Milliarden Euro wurden im Jahr 2020 in europäische Immobilien investiert – und damit nur um rund 17% weniger als im Jahr 2019 mit einem Volumen von 331 Milliarden Euro. Das ist – so die Experten von CBRE – eine bessere Performance als noch zu Beginn der Covid-19 Pandemie prognostiziert.

.

Das höchste Investmentvolumen innerhalb Europas wurde in Deutschland verzeichnet, wo insgesamt 79,3 Milliarden Euro und somit 5% weniger als im Rekordjahr 2019 investiert wurden. In den skandinavischen Staaten blieb das Investmentvolumen hoch und lag mit 43,4 Milliarden Euro nur 1% unter jenem des Jahres 2019. In Großbritannien, dem zweitgrößten Immobilieninvestmentmarkt Europas, blieb das Volumen mit 45,8 Milliarden Euro rund 25% hinter dem Jahr 2019, in Frankreich, dem drittgrößten Immobilieninvestmentmarkt, ging das Volumen um 39% auf 29 Milliarden Euro zurück. Zum Vergleich: in Österreich wurden mit 3,3 Milliarden Euro um rund 45% weniger in Immobilien investiert als im Rekordjahr 2019. „Dieser im europäischen Vergleich doch recht deutliche Rückgang ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass interessierte Investoren aufgrund des begrenzten Angebotes nicht immer das bekommen, was sie gerne hätten“, so Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich und CEE.



Immobilien in den Bereichen Gesundheit, Industrie und Multifamily sind in der Krise die resilientesten Assetklassen. Nach wie vor am meisten, allerdings um 31% weniger als im Jahr 2019, investiert wurde in Europa in Offices, gefolgt von der Assetklasse Multifamily, wo das Volumen um 6% über jenem des Jahres 2019 lag. Am meisten betroffen von der Pandemie waren die Investments in Hotels, die um 66% zurückgingen gegenüber dem Jahr 2019, im Bereich Retail belief sich der Rückgang auf 6%.



Überraschendes viertes Quartal 2020

Die Investitionen des vierten Quartals 2020 lagen rund 27% hinter diesem Rekordwert des vierten Quartals 2019, das das stärkste seit Aufzeichnungsbeginn war. Rekordwerte konnten im Schlussquartal 2020 allerdings in den skandinavischen Staaten mit 16,2 Milliarden Euro als auch in den Niederlanden mit 8,7 Milliarden Euro verzeichnet werden konnten. Eine ähnliche Entwicklung gab es am Multifamily Sektor, wo im vierten Quartal 2020 mit 19,9 Milliarden Euro so viel wie noch in keinem Quartal zuvor investiert wurde.