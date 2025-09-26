Europäischer Hof Baden-Baden feiert Grand Opening

Am Donnerstag war es so weit: Das Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden feierte mit 500 prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Showbusiness und der Region seine große Wiedereröffnung.

.

„Mit dem Europäischen Hof Baden-Baden begann vor 95 Jahren die Erfolgsgeschichte von Steigenberger“, sagt Dr. Stephan Hungeling, CEO der Steigenberger Hotels GmbH. „Wir schlagen nun ein neues Kapitel auf und freuen uns, dass unser Gründungshotel seine Strahlkraft in einem der schönsten Orte Deutschlands wieder voll entfalten kann.“



Das in Teilen denkmalgeschützte Gebäudeensemble wurde grundlegend saniert und durch neue Elemente ergänzt [wir berichteten]. Nach der umfassenden Renovierung wurde jetzt zahlreichen prominenten Gästen das neue Schmuckstück der Hotelkette präsentiert. Nach dem symbolischen Ribbon Cutting vor der historischen Fassade versammelten sich die 500 geladenen Gäste in der neuen Lobby unter der imposanten Glaskuppel. Frauke Ludowig eröffnete den offiziellen Teil und erinnerte an die große Tradition des Hauses, das seit jeher Treffpunkt von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur war.