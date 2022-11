Europäische Investoren legen Fokus auf Wohn- und Logistikimmobilien

Mehrfamilienhäuser und Studentenwohnheime, großflächige Logistikzentren und urbane Logistikimmobilien sowie Innenstadt-Büros – dies sind laut einer aktuellen Savills-Umfrage die fünf wichtigsten Sektoren, in denen Anleger in den nächsten zwölf Monaten auf dem europäischen Gewerbeimmobilienmarkt investieren wollen. Das weltweit tätige Immobiliendienstleistungs-Unternehmen hatte ausgewählte Immobilieninvestoren mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 500 Mrd. Euro in Europa und dem Nahen Osten nach ihrer aktuellen Investitionsstimmung befragt.

Auf die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung ihrer Investmentstrategie gaben 55 % der Investoren an, einen defensiven Ansatz verfolgen zu wollen. Neben Wohn- und Logistikimmobilien stehen dabei insbesondere zentral gelegene Büros in den liquidesten Märkten Europas im Fokus. „Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen uns, dass bestimmte Immobiliensektoren weiterhin von den Investoren nachgefragt werden, während andere, zumindest vorläufig, in ihrer Gunst sinken. Vor allem jene mit Mietwachstumspotenzial stehen dabei ganz oben auf den Listen. Hierzu zählen beispielsweise die kontinentaleuropäischen Büromärkte, weil indexierte Mietverträge hier stark verbreitet sind“, so Chris Gillum, Head of Offices, Regional Investment Advisory bei Savills.



Im Ländervergleich sind insbesondere Deutschland und Frankreich attraktive Investitionsziele – 76 % der Investoren planen, hier innerhalb der nächsten zwölf Monate aktiv zu werden. Auch die Niederlande, Großbritannien und Spanien wurden als interessante Anlagestandorte genannt. Berlin, Frankfurt, London, Madrid und Paris bilden für Anleger in den Ländern besondere Investitionsreize.



„Angesichts der strukturellen Veränderungen in anderen Segmenten legen viele Investoren ihren Fokus auf Logistik und Wohnen. Doch gerade in den Innenstadtlagen sehen wir nach wie vor ein Interesse an hochwertigen Büroflächen – die Flächennachfrage könnte zukünftig aufgrund der Nutzerwünsche nach mehr Qualität und Nachhaltigkeit Auftrieb erhalten. Manche Investoren antizipieren dies, zumal sich die Knappheit im Spitzensegment aufgrund absehbar gedämpfter Bauaktivität noch verschärfen könnte“, kommentiert Marcus Lemli, CEO von Savills Deutschland und Head of Investment Europe.



Ein verstärkter Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit wird auch durch die Befragungsergebnisse gestützt: 90 % der Investoren gaben an, dass die Einführung von Umweltzertifizierungen wie BREEAM und LEED sowie die Verbesserung der Energieeffizienz einschließlich Investitionen in erneuerbare Energien Teil ihrer Investitionsstrategie sind. Zudem gaben 97 % der Befragten an, dass sie bereits eine ESG-Strategie verfolgen – ein Indiz für die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit im operativen Geschäft.



Im aktuellen Spotlight zum europäischen Investmentmarkt geht Savills von einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 55 Mrd. Euro im dritten Quartal 2022 aus. Für das laufende Jahr ergibt dies einen Gesamtwert von 200 Mrd. Euro – ein Rückgang um 10 % bis 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



„Wir erwarten, dass das Gesamtinvestitionsvolumen in Europa zum Jahresende zwischen 275 und 280 Mrd. Euro liegen wird. Unsere Umfrage bestätigt uns in der Annahme, dass Wohn- und Logistikimmobilien dabei die bevorzugten Assetklassen bleiben. In beiden Sektoren begünstigt ein strukturelles Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage das Mietwachstum“, so Lydia Brissy, Director European Research bei Savills.