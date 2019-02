Baird-Tochter mietet 1.300 m² im Frankfurter Omniturm

Omniturm

© TS Tessuto S.à.r.l

Die Robert W. Baird GmbH (Baird) hat 1.300 m² Bürofläche im Frankfurter Omniturm gemietet. Die europäische Tochter des US-Finanzdienstleisters Baird hat bislang ihren Geschäftssitz im Frankfurter Bürohochhaus K26 in der Neuen Mainzer Straße 28. Voraussichtlich im Dezember 2019 wird sie ihre neuen Büroräume in Deutschlands erstem Hybridhochhaus übernehmen.

Damit sind bereits 77 % der insgesamt 44.200 m² Büroflächen in dem 45-geschossigen Gebäude vermietet und nur noch 10.300 m², acht Etagen im oberen Bereich, frei. Zu den Mietern gehören bisher CBRE, Spaces und die Banco Santander. Erst kürzlich hatte die deutsch-schwedische Private-Equity Gesellschaft Triton Partners etwa 5.100 m² angemietet [wir berichteten]. „Ein hervorragende Geschwindigkeit, die die Attraktivität der Immobilie und damit unsere Investmententscheidung nur bestätigt“, freut sich Jens Böhnlein, Global Head of Office and Industrial bei der Commerz Real. „Wir erwarten weitere Vermietungen in den nächsten Wochen“.



Der Omniturm soll im dritten Quartal 2019 fertig gestellt werden und wird dann mehr als 54.000 m² Mietfläche für Büros, Mietwohnungen sowie Gastronomie und Events haben. Die Commerz Real hatte das Bauvorhaben im September 2018 für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest vom Projektentwickler Tishman Speyer erworben und damit der Stadt Frankfurt innerhalb einer Woche eine von drei Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich beschert [wir berichteten]. Dieser hat auch die aktuelle Vermietung vermittelt. Auf Seiten von Baird war Colliers International beratend tätig.