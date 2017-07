Europa-Kolleg bekommt einen Neubau nahe der Uni Hamburg

Wie die Hamburger Morgenpost berichtete, ist 2018 an der Moorweide in Hamburg-Rotherbaum mit dem Baustart für einen Neubau des Europa-Kollegs Kollegs zu rechnen. 2019 will die Stiftung Europa-Kolleg Richtfest feiern und 2020 in den universitätsnahen Standort einziehen.

Das Investitionsvolumen für den Stiftungsneubau von ca. 12 Mio. Euro wird bis zur Fertigstellung zunächst vom Wohnungsbauunternehmen Behrendt aufgebracht. Erst danach wird die Stiftung Eigentumerin der Immobilie. Als Kompensation dafür Behrendt erhält die Liegenschaft des derzeitigen Standortes des Europa-Kollegs am Groß Flottbeker Windmühlenweg. Auf dem geräumten Grundstück will das Behrendt ca. 90 Wohnungen errichten. Damit dieses Kompensationsgeschäft so zustande kommen konnte, hoben die zuständigen Behörden den Denkmalschutz für das aus dem Jahre 1966 stammende alte Stiftungsgebäude auf, um dessen Abriss zu ermöglichen.