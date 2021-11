Europa-Center präsentiert „Flow“ in Gateway Gardens

Knapp eineinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung des 37.000 m² großen Büro- und Geschäftshauses in Gateway Gardens geht das Großprojekt am Frankfurter Flughafen auf die Zielgerade. Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die Europa-Center Immobiliengruppe das Gebäudeensemble jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt – und auch dessen Namen bekannt gegeben.

