Europa-Center: Marcus Breuer neuer Bereichsleiter Vermietung & Marketing

Marcus Breuer

© Adele Marschner Hamburg / Europa-Center

Europa-Center begrüßt einen neuen Mann an Bord: Marcus Breuer ist seit dem 04. Januar 2021 als neuer Bereichsleiter für die Vermietung und das Marketing tätig.

Voller Tatendrang zeigt sich Marcus Breuer, wenn er über seine neue Aufgabe bei Europa-Center spricht: „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die sich mir bei Europa-Center bieten. Dabei wird zu Beginn die Vermarktung des architektonisch ansprechenden und nachhaltigen Neubauprojekts in Frankfurt, dem Europa-Center Gateway Gardens, im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Der Bau des 37.000 m² großen Gebäudes wird 2022 abgeschlossen sein. Dann werden wir eine äußerst moderne und flächenwirtschaftliche Immobilie geschaffen haben, welche für internationale Unternehmen mit hohen Anforderungen an ihr Headquarter eine passende neue Heimat sein wird.“



Der 50-jährige, gebürtige Rheinländer hat jedoch auch die anstehenden Aufgaben bei der Vermietung der anderen Europa-Center Bestands- und Neubauprojekte im Blick: „Mit dem Europa-Center Eschborn sind wir bereits in der fortgeschrittenen Bauantragsplanung für zwei Büroimmobilien und einem Parkhaus mit insgesamt ca. 30.000 m² Fläche. Hier wurden schon die ersten Sondierungsgespräche mit potenziellen Mietern geführt. In Bremen wurde Ende des Jahres 2020 der Bauantrag für die Erweiterung des Europa-Center Airportstadt um 15.500 m² eingereicht, die wir an Büronutzer vermieten wollen. In den Bestandsgebäuden unseres Unternehmens haben wir durchweg eine sehr gute Vermietungsquote, die wir auch bei einer Abschwächung des Marktes halten wollen. Das in Summe sind anspruchsvolle Aufgaben, denen ich mich gerne stelle!“



Zuvor war Marcus Breuer rund 16 Jahre bei einem Münchener Investor und Bestandshalter tätig und dort verantwortlich für die Vermietung von Bestands- und Neubauprojekten sowie geschlossenen Immobilienfonds. Außerdem zählte der Verkauf von Grundstücken und Bestandsobjekten zu seinen Aufgaben.