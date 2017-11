Europa-Center legt weiteren Grundstein

Die Europa-Center AG hat Ende Oktober einen weiteren Grundstein in Berlin Adlershof gelegt und damit den offiziellen Baustart eingeläutet. Mit dem neuen Viergeschosser an der Ecke Erich-Thilo-Straße und Rudower Chaussee steigt das Investitionsvolumen des Unternehmens am Standort Adlershof nach der geplanten Fertigstellung in 2018 auf rund 100 Millionen Euro. Denn dann wird der Investor fünf Gebäude mit insgesamt 63.000 m² Büro-, Verwaltungs-, Labor-, Einzelhandels- und Parkflächen dort realisiert haben.

.



Grundsteinlegung (v.l.n.r.) Ralf-Jörg Kadenbach (Europa-Center), Axel Kiel (Europa-Center AG), Uwe Heinrich Suhr (Europa-Center AG), Rudolf Wolff (Lupp) und Jörg Overbeck (Europa-Center AG).



Der Neubau Europa-Center Ecowiss ist das zweite, aktuelle Bauprojekt der Hamburger Immobiliengruppe. Die Architektur des Neubaus, der direkt an das Forum Adlershof angrenzt, zeichnet sich durch eine offene, leicht geschwungene und leuchtend goldene Fassade aus. Aufgrund der Ausrichtung zum Marktplatz des Standortes sind die 1.300 m² im Erdgeschoss ideal für Gastronomen, Einzelhändler und Dienstleister. Die Obergeschosse mit einer Fläche von 3.800 m² werden als reine Büroflächen vermarktet werden. Beim Bau wird großer Wert auf Flächeneffizienz und Nachhaltigkeit gelegt – auf der diesjährigen Expo Real wurde das Objekt bereits mit dem DGNB Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet.