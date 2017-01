Europa-Center kauft in der City Süd

Nagelsweg

Mit dem Ankauf des Bestandsgebäudes Nagelsweg 47 erweitert sich die Europa-Center Immobiliengruppe in der Hamburger City Süd. Das 1986 erbaute Gebäude, das in den letzten Jahren die Filialdirektion der Aachen Münchener Versicherung beherbergte, die aber inzwischen in die Norderstraße 101 umgezogen ist, umfasst insgesamt ca. 13.500 m² Bruttogeschossfläche und soll mittelfristig in ein Multi-Tenant Bürogebäude umstrukturiert und um ein Boarding House erweitert werden.

Die Immobiliengruppe besitzt in der City Süd bereits Büroflächen von insgesamt ca. 42.000 m², welche vollständig vermietet sind. Großmieter des Gebäudeensembles sind Barmer GEK, Bosch, Computacenter, Freie Hansestadt und Hamburg und WWK Lebensversicherung. Auch der Firmensitz von der Europa-Center AG befindet sich in der City Süd, die in den letzten Monaten stark an Attraktivität gewonnen hat.