Europa-Center Immobiliengruppe veräußert Logistikhalle in Bremerhaven

Im Zuge der Portfolio-Optimierung und mit dem klaren Ziel der Expansion vor Augen trennt sich Europa-Center von ihrer Bestands-Logistikhalle in Bremerhaven. Die Europa-Center Logistikhalle umfasst ca. 20.000 m² und liegt im Gewerbegebiet LogInPort, das sich direkt am Containerhafen in Bremerhaven befindet. Der Verkauf fand im letzten Quartal statt. Der Käufer, eine Tochtergesellschaft des kanadischen Dream Global REIT, plant das Objekt langfristig im Bestand zu halten. Die Halle ist vollvermietet. Aktuelle Mieter sind die Benthin GmbH und Schnellecke Logistics.

