Basler Versicherung zieht ins Bremer Europa-Center Airportstadt

Europa-Center Airportstadt

© Martin Foddanu Photography

Zum 1. Juni 2019 bezieht die Basler Versicherung mit ihren rund 180 Mitarbeitern 3.250 m² Bürofläche auf zwei Etagen im Europa-Center Airportstadt in Bremen. „Wir freuen uns sehr auf die neuen, modernen und gut geschnittenen Räumlichkeiten, die wir mit unseren Mitarbeitern beziehen werden“, sagt Torsten Körber, Bereichsleiter Interne Dienste und Zentraler Einkauf der Basler Versicherungen. „Entscheidend für die Wahl des Europa-Center Airportstadt waren für uns die Erreichbarkeit und Anbindung sowie Zuschnitt und Ausstattung“, erläutert Thorsten Körber die Gründe für den Umzug.

Europa-Center kann somit eine zügige Nachvermietung der frei gewordenen Fläche vermelden. „Die attraktiven Räumlichkeiten am Bremer Flughafen befinden sich in einem guten Zustand, werden aber vor Einzug des neuen Mieters nach seinen Wünschen umgebaut und neugestaltet. Die Mitarbeiter können sich auf moderne Büros, zentrale wie auch großzügige Aufenthaltsbereiche und Teeküchen freuen“, erläutert Ramona Schröter, Bereichsleiterin Vermietungsmanagement bei Europa-Center. Die Büros werden hauptsächlich einen Open-Space-Charakter aufweisen, aber es werden auch Einzel- und Kombibüros geschaffen.



Florian Siedenhans, Vermietungsmanager bei Europa-Center, freut sich über den neuen Mieterzugang: „Die Lage am Bremer Flughafen ist wirklich ideal, nicht nur durch die Anbindung per Flugzeug. Die Straßenbahn bringt Sie in 10 Minuten in die Innenstadt, mit dem Auto sind Sie in 2 Minuten auf der Autobahn. Die Airportstadt besticht durch ein internationales Umfeld, welches bereits viele große Firmen angezogen hat. Auch die Versorgung in der Mittagspause durch diverse Cafés und Kantinen ist gegeben“, so Siedenhans.