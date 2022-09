Europa-Center feiert Grundsteinlegung in Bremen

Im Rahmen eines feierlichen Festakts zur Grundsteinlegung hat Europa-Center jetzt den offiziellen Startschuss für das Büroprojekt Wing Europa-Center Bremen Airportstadt gegeben. Mit der bereits im Bau befindlichen Immobilie der neuen Office-Generation schreibt der Investor, Entwickler und Bestandshalter seine bereits 20-jährige Erfolgsgeschichte in der Hansestadt fort.

