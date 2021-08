Europa-Center bekommt neuen Aufsichtsrat-Chef

Dr. Reinhard Kutscher

© Adele Marschner Hamburg / Europa-Center

Die Europa-Center AG hat planmäßig den Chefsessel ihres Aufsichtsrats neu besetzt. Dr. Reinhard Kutscher löst Prof. Dr. Peter Haller ab, der sein Aufsichtsratsmandat nach 16 Jahren als Mitglied, davon 14 Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates, niedergelegt hat.

.

„Nach eineinhalb Jahren der Einarbeitung in die Tätigkeiten des Aufsichtsrates freue ich mich, nunmehr als Vorsitzender die Geschicke des Unternehmens mitgestalten zu können. Dies wird in enger Abstimmung mit dem Eigentümer geschehen. Wie in vielen Lebensbereichen hat die Pandemie auch auf den Immobilienmärkten zu einer beschleunigten Veränderung der Rahmenbe-dingungen geführt. Homeoffice, neue Arbeitswelten, aber auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Büro-entwickler und -bestandshalter müssen ihre Angebote maßgeblich anpassen, um erfolgreich zu bleiben. Europa-Center ist hier mit seinen Bestandsimmobilien und Neubauprojekten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestens positioniert“, sagt Dr. Kutscher.



Dem Aufsichtsrat von Europa-Center gehören, nach der Niederlegung des Mandats von Prof. Dr. Haller, nun vier Personen an: Dr. Reinhard Kutscher (Vorsitzender), Uwe Heinrich Suhr (stellvertretender Vorsitzen-der), Lutz Basse und Carsten Franke.