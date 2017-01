Europa-Center baut für 100 Mio. Euro in Gateway Gardens

Die Europa-Center AG wird im neuen Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens eine Summe von 100 Mio. Euro investieren und den Büro-Anteil am Standort deutlich erhöhen. Das Unternehmen hat in unmittelbarer Nachbarschaft zum Frankfurter Flughafen ein 8.500 m² großes Grundstück erworben und will hier, in prominenter Lage an der Amelia-Mary-Earhart-Straße, das Projekt „Europa-Center Gateway Gardens" mit einer Fläche von 34.000 m² realisieren.

Der Baubeginn für den ersten von zwei Bauabschnitten soll Ende 2017 erfolgen. „Mit dem Kauf dieses Grundstücks wurde die Grundlage gelegt, neben Berlin, Barcelona, Bremen, Hamburg und Essen, in Frankfurt Gateway Gardens einen neuen Standort für die Europa-Center Immobiliengruppe zu entwickeln“, erklärte Ralf-Jörg Kadenbach, Vorstand Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung der Europa-Center AG.



Im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens entwickelt sich ein internationales Business Quartier direkt am Airport. Es entsteht hier mit 700.000 m² Bruttogeschossfläche auf einem Areal von 35 Hektar eine der größten Quartiersentwicklungen in einer Airport City in Europa. Die aktuelle Vermarktungsquote liegt bei über 44 Prozent. Alleine im Jahr 2016 wurde der Wert um rund 10 % angehoben. „Die Besonderheiten von Gateway Gardens - die Erreichbarkeit, die Urbanität und die Internationalität – schlagen sich in einer unvermindert starken Nachfrage nieder“, erläutert Dr. Kerstin Hennig, die für die Vermarktung zuständige Geschäftsführerin von Gateway Gardens. „Obwohl das Jahr 2017 noch jung ist, haben wir bereits weitere konkrete Vermarktungsabschlüsse in Aussicht“, Hennig weiter.





Der neue Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens in unmittelbarer Nachbarschaft zum Frankfurter Flughafen



Hinter Gateway Gardens steht das gemeinschaftliche Engagement der Fraport AG, der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, der OFB Projektentwicklung GmbH sowie der Stadt Frankfurt am Main. Seit Fertigstellung des ersten Gebäudes in Gateway Gardens im Jahr 2008, konnten bereits über 44 Prozent der Flächen vermarktet werden. Inzwischen arbeiten über 5.000 Menschen in den in Gateway Gardens ansässigen Unternehmen. Dass der Standort aufgrund seiner Vorzüge sehr gefragt ist, zeigt auch das Beispiel Kion. Das global agierende Maschinenbauunternehmen im Bereich Lagertechnik errichtet gerade seine neue weltweite Zentrale in Gateway Gardens [Richtfest für Kion-Konzernzentrale in Gateway Gardens]. Im November wurden bereits das Richtfest und damit der Abschluss der Rohbautätigkeiten gefeiert.