Europa Capital verkauft Logistikportfolio für 270 Mio. Euro an Arrow

Europa Capital hat im Auftrag seiner pan-europäischen Fonds Europa Fund V (“EFV”) und Europa Fund VI (“EFVI”) den Verkauf eines deutsch-niederländisches Logistik- und Gewerbeparkportfolio für 270 Mio. Euro abgeschlossen. Käufer ist Arrow Capital Partners, die die Immobilien in die Plattform Strategic Industrial Real Estate („SIRE“) einbringen, die das Unternehmen gemeinsam mit Cerberus aufbaut.

.

Bei den insgesamt 38 Immobilien handelt es sich 29 niederländische sowie acht deutsche Objekte und eine Liegenschaft in Österreich, deren Gesamtmietfläche sich auf ca. 360.000 m² beläuft. Zu den Mietern gehören Lekkerland, Deutsche Post Immobilien (DHL), Dutch Organic International Trade B.V., Fahrrad XXL Feld GmbH und CWS Boco Deutschland GmbH. Die deutschen Objekte sollen laut Marktinformationen einen Gesamtwert von 126 Mio. Euro haben.



Arrow hatte die Immobilien seit August 2018 angekauft, darunter zuletzt Objekte in Neu-Ulm [wir berichteten], Riegel am Kaiserstuhl [wir berichteten] und Magdeburg [wir berichteten]. Alleine in den letzten 12 Monaten investierte Arrow über 1. Mrd. Euro mit Ankäufen in ganz Europa in die Plattform SIRE, weitere 2 Mrd. Euro sind für den nächsten zwei Jahre geplant.



Europa Capital wurde bei dem Portfolioverkauf von Dentons, EMCV Management Consulting und Eastdil Secured beraten; Arrow Capital Partners von CBRE und Freshfields.