Europa Capital und Bayern Projekt holen Daiwa ins Münchner OBC

Europa Capital kann gemeinsam mit dem Joint Venture-Partner Bayern Projekt und im Auftrag des Value-Added-Fonds Europa Fund V einen weiteren Vermietungserfolg für das Olympia Business Center (OBC) verkünden. Daiwa, ein japanischer Premium-Hersteller von Angelausrüstung, verlegt seinen Deutschlandsitz von Gröbenzell an den Georg-Brauchle-Ring in München und wird im OBC nun sein neues Deutschland-Headquarter auf insgesamt rund 1.500 m² beziehen.

