Europa: Apleona managt Standorte des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev

Die Brauerei-Gruppe Anheuser-Busch InBev (AB InBev) hat Apleona mit dem integrierten Facility Management für Liegenschaften in zwölf europäischen Ländern beauftragt. Das betreute Portfolio umfasst 69 Standorte, darunter Brauereien, Logistikstandorte und Verwaltungsgebäude, mit insgesamt 3,2 Millionen Quadratmeter Nutzfläche. Der Dienstleistungsvertrag wurde zum 1. Dezember 2018 geschlossenen und hat eine Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Option auf Verlängerung. Ihm ging eine europaweite Ausschreibung voraus. Zum Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem neuen Mandat baut Apleona das Geschäft mit dem Management eigengenutzter Flächen international tätiger Industrieunternehmen weiter erfolgreich aus. Dr. Jochen Keysberg, CEO der Apleona: „Immer mehr Corporates suchen nach länderübergreifenden Lösungen zur Bewirtschaftung ihrer Immobilien und Liegenschaften aus einer Hand bei gleicher Qualität für alle Standorte. Eine Nachfrage, die wir mit unserem Geschäftsbereich International Corporate Clients erfolgreich bedienen und in dem wir auch künftig weiter stark wachsen werden.“



Der Managementauftrag für AB InBev startet in drei Wellen. In Belgien und Deutschland sowie in den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg ist Apleona bereits seit Anfang Dezember tätig. Im ersten Quartal 2019 sollen die Standorte in Großbritannien und der Schweiz sowie im dritten Quartal in Spanien, Tschechien, Italien, Russland und der Ukraine folgen. Ein Großteil der Services wird in Eigenleistung mit Teams der Apleona-Ländergesellschaften erbracht. Für die Bewirtschaftung der Standorte in Deutschland, Belgien und den Niederlanden wurden zum 1. Dezember zudem circa 60 Mitarbeiter des vorherigen Dienstleisters übernommen. Als integrierter Dienstleister erbringt und steuert Apleona für AB InBev unter anderem die Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen, die Gebäudereinigung, die Grün- und Grauflächenpflege, das Catering sowie Empfangs-, Sicherheits- und Standort-Dienste. Die Steuerung des europaweiten Portfolios erfolgt durch ein einheitliches Reporting-System auf der Basis länderübergreifend definierter KPIs.