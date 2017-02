Euromicron zieht in den Technologiepark Tübingen-Reutlingen

Die Euromicron Deutschland GmbH verlagert ihren Pfullinger Standort auf eine 1.150 m² große Bürofläche in den Technologiepark Tübingen-Reutlingen und wird den, in 2016 fertiggestellten Neubau GK-13 in der Gerhard-Kindler-Straße 13, beziehen. Vermieter ist die Technologiepark Tübingen-Reutlingen GmbH. NAI Apollo hat gemeinsam mit Immoraum Real Estate Advisors im Rahmen eines Tenant Representation Mandates vermittelt.

.

Der Technologiepark Tübingen-Reutlingen liegt in der Nähe zur Eberhard-Karls-Universität sowie der ESB Business School. Zahlreiche renommierte Unternehmen wie die Bosch Automotive Electronics haben Räumlichkeiten auf dem Areal angemietet. Der Standort grenzt direkt an die Bundesstraße 28, was einen schnellen Anschluss an die Metropolregion um Stuttgart sicherstellt.