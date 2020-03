Eurocare Fund kauft Pflegeimmobilien für 17 Mio. Euro

Die TSC Real Estate hat für den Eurocare Fund von Threestones Capital Management S.A., einen in Luxembourg belegenen Fonds, beim Erwerb von zwei Pflegeimmobilien in Schleswig-Holstein sowie in Hessen für insgesamt 17 Mio. Euro beraten.

.

Ankauf für 11 Mio. in Schleswig-Holstein

Bei der Liegenschaft im Landkreis Nordfriesland handelt es sich um die Seniorenwohnanlage „Haus Bredstedt“, einer vollstationären Pflegeeinrichtung in der Parkstraße 5 in Bredstedt. Der Kaufpreis belief sich auf ca. 11 Mio. Euro.



Die Einrichtung aus den Jahren 1956 bis 1976, besteht aus drei Gebäuden mit insgesamt ca. 5.642 m² Wohnnutzfläche. Zwei der drei Bestandsgebäuden werden durch einen Neubau ersetzt, womit Räumlichkeiten nach dem Standard einer modernen Pflegeeinrichtung geschaffen werden. Der Neubau wird für 100 Bewohner ausgelegt, die ausschließlich in Einzelzimmer untergebracht werden. Der zweigeschoßige, teilunterkellerte Bau öffnet sich hin zum weitläufigen Parkgelände. Zusätzlich soll an Stelle des Mittelbaus aus dem Jahr 1962 ein betreutes Wohnen mit ca. 24 Wohnungen entstehen.



Das Objekt liegt auf einem rund 8.820 m² großem Grundstück direkt angrenzend an einen Park, wo sich auch Einkaufsmöglichkeiten, eine Kirche sowie eine nahegelegene Bushaltestelle, die eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ermöglicht, befinden.



Im Zuge des Objektankaufes hat die Alloheim Senioren-Residenzen den Betrieb übernommen, welche in der Einrichtung alle möglichen Wohn- und Pflegeformen, insbesondere stationäre und mobile Pflege, Tagespflege, Wohngruppen, Betreutes Wohnen sowie Intensivpflege betreiben kann. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren fest geschlossen. Alloheim ist ebenfalls bei der im Dezember erworbenen Pflegeimmoilie mit 392 Betten in Dortmund als Betreiber an Bord.



Ankauf für 6 Mio. in Hessen

Im hessischen Schwarzenborn hat die TSC eine Pflegeimmobilie von einem privaten Investor für den Eurocare Fund erworben. Der Kaufpreis belief sich auf ca. 6 Mio Euro. Bei der Liegenschaft im Schwalm-Eder-Kreis handelt es sich um die Seniorenpflegeeinrichtung „Am Sonnenhang“, einer vollstationären Pflegeeinrichtung mit angegliedertem Senioren Café in den Störmerswiesen 11-15 in Schwarzenborn.



Die 2002 errichtete und 2015 erweiterte Pflegeeinrichtung mit ca. 3.669 m² Wohn-Nutzfläche umfasst 64 vollstationäre Pflegeplätze, die ausschließlich in Einzelzimmer untergebracht sind. Das Objekt liegt auf einem rund 20.221 m² großem Grundstück in der Nähe des Ortskerns, wo sich Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken und Banken befinden.



Im Zuge des Objektankaufes hat die Dorea Gruppe den Betrieb übernommen, welche in der Einrichtung alle möglichen Wohn- und Pflegeformen, insbesondere stationäre Pflege, Tagespflege, Wohngruppen, Betreutes Wohnen sowie Intensivpflege betreiben kann. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren neu abgeschlossen.