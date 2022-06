Euroboden kommt in Düsseldorf voran

Gänzlich knapp, aber jetzt ist er da: Die Stadt hat nach langer Diskussion die Bauvoranfrage für das Wohnprojekt auf dem mehr als 9.000 m² großen Grundstück an der Heyestraße positiv beschieden. Damit hat der Münchner Projektentwickler Euroboden für sein Projekt eine wichtige Hürde genommen. Geplant sind ca. 150 Wohnungen mit einem geschätzten Verkaufsvolumen von 90 Mio. Euro.

.

„Mit dem Baurecht für unser Projekt in Düsseldorf haben wir den Wert der Liegenschaft deutlich gesteigert. Mit dem Projekt nutzen wir das Potenzial von Düsseldorf als eines der führenden Wirtschaftszentren in Deutschland mit großer Nachfrage nach modernem Wohnraum. Es sind solche Projektfortschritte, die unsere operative Stärke untermauern und uns für die weitere Geschäftsentwicklung optimistisch bleiben lassen. Mit unserem Fokus auf Wohnen in deutschen Metropolen und unseren architektonisch und qualitativ außergewöhnlichen Projekten treffen wir weiterhin auf einen hohen Bedarf", so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.



Das Vorhaben befindet sich an der südlichen Heyestraße im Stadtteil Gerresheim, der über eine sehr gute Anbindung zur Innenstadt verfügt. In direkter Nachbarschaft sind Parks und Nahversorgungsangebote, im weiteren Umfeld liegt der Grafenberger Wald und das Naherholungsgebiet Morper Bachtal. Auf dem Grundstück an der Heyestraße 99 befindet sich momentan noch eine leer stehende Büroimmobilie, die der Münchner Projektentwickler zur Wohnnutzung umbauen will. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Sitz der Unfallkasse NRW, die 2019 von Gerresheim nach Oberbilk gezogen ist [wir berichteten]. Darüber hinaus ist der Neubau von vier Wohngebäuden mit einer oberirdischen BGF von rund 12.800 m² geplant, die sich durch eine hohe ökologische Qualität auszeichnen werden. Dazu gehören die Bauweise nach KfW55-Standard sowie Photovoltaikelemente und eine Begrünung auf den Dachflächen.