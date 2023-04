Euroboden verabschiedet sich von seinen Plänen für das Gewerbequartier auf dem ehemaligen Ruppaner-Hof in Inning am Ammersee. Der Projektentwickler hatte das 16.700 m² große Areal in 2021 erworben , um ein Gewerbequartier mit 21.000 m² sowie ein Parkhaus zu entwickeln.

[…]