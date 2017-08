Euroassekuranz mietet 1.000 m² in den HighLight Towers

Die Commerz Real hat in den HighLight Towers in München rund 1.000 m² an das unabhängige Versicherungsmakler-Unternehmen Euroassekuranz vermietet. Seit Ende 2016 gehören die 126 und 113 Meter hohen Bürotürme zum Portfolio des offenen Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real. Weitere Mieter der insgesamt 78.200 m² Bürofläche sind unter anderem Fujitsu, IBM und Unify. Die Highlight Towers befinden sich in der Mies-van-de-Rohe-Straße 4-10 im Münchner Stadtteil Schwabing.

.