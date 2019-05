Die Euref AG plant neben ihrem Campus in Berlin einen zweiten in Düsseldorf: Der neue Innovationscampus in NRW soll einen Forschungsschwerpunkt „Mobilität der Zukunft“ erhalten. Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen der Branche sollen sich zu einem neuen Ökosystem zusammenfinden u

Fotos: Euref AG



[…]