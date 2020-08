EUREF erhält Teibaugenehmigung für Düsseldorfer Campus

Die Bauarbeiten für den direkt am Flughafen Düsseldorf geplanten EUREF-Campus können starten: Oberbürgermeister Thomas Geisel eröffnete am Freitag, 28. August, eine multimediale Ausstellung zum EUREF-Campus Düsseldorf und überreichte bei dieser Gelegenheit Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender der EUREF AG, die Teilbaugenehmigung. Der Zukunftsort erfüllt von Beginn an die Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 und ermöglicht rund 3.500 Mitarbeitern aus etablierten Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Forschung, in engem Austausch und in einem inspirierenden Umfeld an den Zukunftsthemen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit zu arbeiten. Die Ausstellung, die zunächst bei der Stadtsparkasse präsentiert wurde, können Interessierte noch bis zum 29. September auf der Austellungsfläche im Rathaus besuchen.

