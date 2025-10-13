EUREF-Campus Düsseldorf: Stadtwerke eröffnen kreatives Zukunftslabor

Auf dem Düsseldorfer EUREF-Campus haben die Stadtwerke Düsseldorf den „Club Zukunft“ eröffnet – einen rund 500 m² großen Raum für Innovation, Klimaneutralität und kreative Zusammenarbeit. Das Design stammt vom Düsseldorfer Architekturbüro kplus Konzept, das auf konsequente Nachhaltigkeit und flexible Nutzung setzt.

Das Designkonzept folgt der Prämisse „Weniger ist mehr“ und priorisiert bewusst ein regionales und ressourcenschonendes Möbel- und Materialsourcing. kPlus Konzept ist Klimapartner der Stadt Düsseldorf und unterstützt aktiv das Ziel, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu gestalten.



Der „Club Zukunft Düsseldorf“ ist als Kreativraum für Energie-, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsthemen konzipiert. Gemeinsam mit Partnern wie Rheinbahn, Stadtsparkasse, IHK und Wirtschaftsförderung initiieren die Stadtwerke Düsseldorf hier Pilotprojekte und schaffen internationale Sichtbarkeit. Eine flexible Raumstruktur erlaubt unterschiedlichste Nutzungsszenarien – von Zukunftsforen über Innovationsworkshops bis hin zu Abendveranstaltungen mit Podiumsbühne.



Für Markus und Bettina Kratz, Gründer und Inhaber von kPlus Konzept, ist die Transformation zu nachhaltigen Lebens- und Arbeitsräumen eine kulturelle Aufgabe des gemeinsamen Handelns.

„Gute Innenarchitektur fördert Prozesse und Kreativität. Hier bietet sie Freiraum und Flexibilität für verschiedenste Arbeits- und Nutzungsszenarien – Grundlage dafür, die Gedanken und Ideen zu formulieren und weiterzuentwickeln, für die der Club Zukunft gedacht ist. Hier wird Zukunft gestaltet – der Stadtraum, in dem wir zukünftig leben wollen“, erläutert Bettina Kratz das Konzept.



Das Raumkonzept präsentiert einen Ort der gelebten Energiewende und soll den „Unternehmensspirit der Stadtwerke Düsseldorf als modernen, nachhaltigen Energiedienstleister“ transportieren. Als gestalterisches Highlight dient eine Lichtinstallation hinter der Empfangsbar: grün hinterleuchtetes Glas mit offener Kabelführung macht den Energiefluss im Raum sichtbar. Eine multimediale Ausstattung mit interaktiven Screens und ein integrierter Podcast-Raum sollen eine digitale Schnittstelle zur Öffentlichkeit bieten.



kPlus Konzept übernahm für das Projekt alle Leistungsphasen bis zur Bauleitung. Parallel zum „Club Zukunft Düsseldorf“ setzt das Architekturbüro auch das moderne Bürokonzept der neuen Arbeitswelten in der Firmenzentrale der Stadtwerke Düsseldorf auf insgesamt rund 12.000 m² um.