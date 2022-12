Euramco zahlt 225 % der Beteiligungssumme an Anleger zurück

Die Anleger des Australien-Fonds 2 erhalten eine Auszahlung in Höhe von 141 Prozent bezogen auf ihre Beteiligungssumme. Zusammen mit den bereits in den Vorjahren geleisteten Ausschüttungen in Höhe von 84 Prozent erhalten die Anleger 225 Prozent ihrer Beteiligungssumme zurück. Damit wird sogar das optimistische „Good-Case“ - Szenario der ursprünglichen Prospektprognose übertroffen.

.

Gerade noch rechtzeitig im Februar dieses Jahres hatte Euramco zusammen mit dem australischen Co-Investor die langfristigen Nutzungsrechte der beiden Büroimmobilien des Australien-Fonds 2 an eine Investorengruppe aus Singapur verkauft. Die erste Abschlagszahlung über 15 Millionen Australische Dollar erfolgte im März. Nach Erhalt der finalen Genehmigung der Transaktion durch das Australische „Foreign Investment Review Board“ wurde der verbleibende Kaufpreis in Höhe von 135 Millionen Australische Dollar geleistet. Nach vollständiger Rückführung der Objektfinanzierung flossen dem Fonds für seinen Anteil rund 44 Millionen Dollar zu.



Mit dem Verkauf der beiden langfristigen Nutzungsrechte an den Fondsobjekten findet die bisherige Australien-Fondsserie der Euramco ihren vorläufigen, krönenden Abschluss. Die beiden Fonds Australien 1 und Australien 3 wurden bereits in den Vorjahren erfolgreich aufgelöst.



„Diese tollen Ergebnisse bestätigen unsere Einschätzung, dass Australien zu den interessantesten Standorten für Immobilieninvestments außerhalb Europas zählt“, resümiert Jürgen Göbel, Geschäftsführer der Euramco Gruppe. „Wir scannen den Markt kontinuierlich und sind bereit, günstige Kaufgelegenheiten erneut wahrzunehmen, um unseren Anlegern einmal mehr ein attraktives Angebot unterbreiten zu können.“