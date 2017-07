Euler Hermes kappt Kredit-Limits für Kaufhof

Der Kreditversicherer Euler Hermes hat seine Bürgschaften für die Lieferanten der Kaufhauskette laut Berichten von „Spiegel Online“ und dem Fachmagazin „Textilwirtschaft“ (TW) deutlich reduziert.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Unibail Rodamco Germany Kaufhof Berlin

Laut des Artikels von Spiegel Online, die am Mittwoch zuerst berichteten, beschwichtigte der Kaufhof-Eigentümer Hudson's Bay Company (HBC) die Lieferanten. Dem kanadischen Warenhauskonzern stehe eine globale Kreditlinie in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) zur Verfügung, die die Zusagen der Kreditversicherer ergänzten. Die Kanadier hatten Kaufhof vor knapp zwei Jahren für 2,8 Milliarden Euro von der Metro übernommen und im im vergangenen Geschäftsjahr überraschend rote Zahlen präsentiert. Von den angekündigten Investitionen ist bis dato noch nicht viel zu sehen, dafür hat die Muttergesellschaft laut des Spiegels aber bereits die Mieten für die Kaufhof-Immobilien deutlich nach oben gedreht.



Im Details steht - so der Bericht der TextilWirtschaft (TW) - Euler Hermes nur noch für 20 bis 25 Prozent des bisherigen Lieferumfangs gerade. Bei anderen Unternehmen fielen die Einschnitte geringer aus. Zahlungsverzögerungen seien bisher nicht bekannt geworden. Von Euler Hermes war keine Stellungnahme zu bekommen. Galeria Kaufhof äußerte sich auf TW-Anfrage nur indirekt, ein Dementi gab es jedoch nicht. Wie die TW weiter berichtet, ist nicht ganz klar, ob der Hintergrund für die Maßnahme von Euler Hermes eher das operative Geschäft von Galeria Kaufhof in Deutschland und Belgien oder die Lage des neuen Eigentümers HBC ist - oder dessen hohes Expansionstempo in Europa. Die ersten fünf Filialen der Offprice-Kette Saks Off 5th hat HBC Europe gerade eröffnet, insgesamt 40 sind für Deutschland angekündigt. Im August folgt der Start der Warenhauskette Hudson's Bay mit zunächst zehn Standorten in den Niederlanden, weitere sollen folgen. HBC leidet in Nordamerika seit Monaten stark unter der Warenhauskrise, die Aktie befindet sich auf Talfahrt.



Krach mit Unibail Rodamco

Aber das „Euler Hermes“-Problem ist nicht das einzige Problem, das Kaufhof hat. Der Kaufhof-Betreiber HBC hat bei Unibail Rodamco überraschend seinen Mietvertrag für die Filiale in den Gropius Passagen in Berlin-Neukölln gekündigt. Grund sind die Bauarbeiten im laufenden Betrieb [Mehr Licht für die Berliner Gropius-Passagen], die anscheinend nicht so zügig vonstatten gehen, wie geplant. Gegenüber dem Handelsblatt spricht Armin Devender, Verkaufschef von Galeria Kaufhof, von „unhaltbaren Umständen im Rahmen des Umbaus“ und „teils unerträglichen Situationen für Mitarbeiter und Kunden“.



Das von der Unibail-Rodamco-Tochter mfi-geführte Einkaufszentrum an der Johannisthaler Chaussee 317 ist mit seinen 140 Geschäften das flächenmäßig größte Shopping Center der Bundeshauptstadt. Im Zuge der Revitalisierung des im Jahr 1999 fertiggestellten Centers kündigte Galeria Kaufhof bereits an seinen Standort von 14.000 m² auf 7.000 m² zu verkleinern, die nun aber - nach einer "juristischen Klärung - unter Umständen vollständig wegfallen.