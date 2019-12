EuGH: Airbnb ist kein Makler

Der Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat entschieden: Airbnb ist kein Makler, sondern lediglich als „ein Dienst der Informationsgesellschaft“ einzustufen, also der Anbieter einer App. Es erfolgt somit keine Wohnungsvermittlung ohne Maklerlizenz. Der französische Tourismus- und Hotelverband AHTOP hatte von der Vermittlungsplattform verlangt einen Gewerbeausweis für Immobilienmakler zu erwerben, der dort durch ein eigenes Gesetz vorgeschrieben ist. Airbnb sah sich nicht in der Pflicht und lehnte ab. Nun liegt die höchst richterliche Entscheidung vor, und die Entscheidung schränkt die Befugnisse von Behörden stark ein.

.

Der Zimmervermittler ist vielen Städten ein Dorn im Auge. Aktuell vor allem Paris, dem Austragungsort der Olympischen Spiele 2024. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Airbnb als Sponsor verpflichtet. Dies hatte u.a. zu einem Eklat mit dem Hotelverband geführt und die Diskussion angeheizt. Das EuGH-Urteil ist nun eindeutig und läßt die Stimmen nach klaren Regeln in der EU laut werden.



Wien fordert von Brüssel klare Regeln

Das EuGH-Urteil, das Airbnb als Dienst der Informationsgesellschaft einstuft, ist ein „herber Rückschlag für das Bemühen der Städte, klare Regelungen zu schaffen, um den verheerenden Auswirkungen von Kurzfrist-Vermietungen Einhalt zu gebieten“, reagierte Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes auf die Entscheidung. Er forderte „rasche Gespräche mit dem Bund über gesetzliche Maßnahmen in Österreich“ und gegenüber der EU-Kommission eine Überarbeitung der E-Commerce-Regelung. Denn was als billige Reisemöglichkeit für Jugendliche begann, fängt jetzt an Städte und Gemeinden zu knebeln und einzuschränken“ so Weninger.



Das EuGH-Urteil im Rechtsstreit zwischen Frankreich und Airbnb sei zu akzeptieren, zeigt aber auch gleichzeitig wie wichtig ein modernes Rahmenwerk für die digitale Welt von heute ist, kommentiert Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), die Entscheidung: „Ob Vorschriften aus dem Jahr 2001 für digitale Geschäftsmodell von heute noch passend sind, halte ich für mehr als fraglich.“ Hintergrund: Der EuGH-Richter stützte seine Urteilsbegründung auf die EU E-Commerce Richtlinie aus 2001, ein Relikt der Gesetzgebung, wie Reitterer ergänzt: „Innovation passiert heute von jetzt auf dann, das digitale business boomt. Der Gesetzgeber muss hier Schritt halten“, streicht die ÖHV-Präsidentin hervor.



Die Hotrec Working Group ‚Collaborative‘ Economy sieht eine massive Erschwerung des Wettbewerbs und fordert eine Überarbeitung der EU-Richtlinie im nächsten Digital Services Act, damit die EU-Vorschriften der Verfolgung berechtigter öffentlicher Interessen durch lokale Behörden nicht entgegenstehen. „Das Urteil wird die Befugnisse der Behörden zur notwendigen Regulierung der lokalen Märkte für private Kurzzeitvermietungen untergraben und Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus und zu fairem Wettbewerb massiv erschweren“, so Ramon Estalella, Vorsitzender der Hotrec Working Group ‚Collaborative‘ Economy.