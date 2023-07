EU-Gebäuderichtlinie: Teure Pläne in Brüssel

Die umstrittene Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist nicht das einzige Ungemach, dass sich für Vermieter am Horizont auftut. Die neuen EU-Planungen zur Sanierungspflicht von Gebäuden gehen weit über die Anforderungen des Heizungsgesetzes hinaus. Die vom EU-Parlament ausgearbeitete EU-Gebäuderichtlinie sieht eine Sanierungspflicht für Vermieter vor.

.

Das Europäische Parlament hatte entgegen aller Warnungen den Entwurf der Gebäuderichtlinie am 14. März 2023 mehrheitlich beschlossen und ins weitere Beratungsverfahren mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat gegeben. Dem Vernehmen nach, kommt dieses Verfahren nun wieder in Gang. Nach den Vorstellungen des EU-Parlaments müssten in gerade einmal neun Jahren europaweit fast die Hälfte aller Gebäude saniert werden. Nach Schätzungen der Immobilienwirtschaft wäre dafür eine Verfünffachung der Investitionen in die energetische Sanierung von Gebäuden auf über 250 Milliarden Euro jährlich erforderlich.



„Man hat den Eindruck: Je weiter die politische Ebene von den Bürgerinnen und Bürgern entfernt ist, desto überzogener und praxisferner die geplanten Vorschriften“, sagt IVD-Präsident Dirk Wohltorf. Er appelliert nun an die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, für eine Korrektur der Pläne zu sorgen. „Der Bundeskanzler weiß, wie sehr in Deutschland um einen realistischen und sozialverträglichen Weg beim Klimaschutz im Gebäudesektor gerungen wird.“



„Bei ihren Plänen bleibt die Mehrheit im Europaparlament die Antwort auf die berechtigte Frage schuldig, woher die Eigentümer von Häusern und Wohnungen das Geld nehmen sollen“, stellt IVD-Präsident Wohltorf fest. „Nach allem, was wir vom Handwerk und der Bauindustrie wissen, wird eine solche Sanierungstätigkeit innerhalb des geforderten Zeitraums auch gar nicht personell und vom Materialeinsatz her zu leisten sein.“



Hinzu komme, dass Staaten, die im europäischen Vergleich ihre Hausaufgaben gemacht haben und bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden vorangehen, nicht etwa Luft holen könnten, sondern noch ambitioniertere Ziele zugewiesen bekämen. „Für Wohngebäude soll gelten, dass die 15 Prozent des Bestands mit der schlechtesten Energieeffizienz bis 2030 mindestens die in jedem Land jeweils neu zu definierende Effizienzklasse E und bis 2033 die Klasse D erreichen müssen“, erläutert Axel Wittlinger, Generalsekretär der European Association of Real Estate Professions (CEPI), dem Dachverband der Immobilienverwalter- und Maklerverbände Europas. So führe der in Deutschland mühsam energetisch verbesserte Bestand zu noch höheren Anforderungen an die Gebäudeeffizienz.