Etteplan mietet Büro in Leverkusener Cube Factory 577

Cube Real Estate hat einen weiteren Vermietungserfolg in der Leverkusener Quartiersentwicklung Cube Factory 577 erzielt. Der international aktive, in Leverkusen ansässige Software- und Technologieanbieter Etteplan bezieht nach Abschluss der Bauarbeiten im dritten Quartal des Jahres 2023 im ersten Büroneubau in der Cube Factory 577 rund 1.450 m² Bürofläche.

.

Der Mietvertragsabschluss mit Etteplan wurde im Rahmen eines Vermietungsmandates durch Corealis vermittelt.



Damit sind die Flächen dieses Gebäudes bereits in der Rohbauphase zu über 50 Prozent vermietet. Der Baustart erfolgte im Frühjahr 2020 [wir berichteten]. Im Rahmen des Projektes entstehen insgesamt zwei neue Bürobaukörper mit rund 6.000 m² Fläche im ersten, sowie 5.000 m² Fläche im zweiten Baukörper.



Die Cube Factory 577 liegt in der Werkstättenstraße 39b im Stadtentwicklungsgebiet Neue Bahnstadt Opladen und verbindet die Nutzungsarten Studentisches Wohnen, Eigentumswohnungen, Büro und Gastronomie auf rund 22.000 m² Mietfläche. Davon entfallen ca. 10.000 m² auf Wohn- und ca. 12.000 m² auf Büroflächen. Im Sommer letzten Jahres hatte Cube Real Estate das benachbarte Bürogebäude Cube Offices 574 an Coresis veräußert [wir berichteten].



Das Revitalisierungsprojekt entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Bahnausbesserungshalle. Ein Teil der historischen Bebauung bleibt bestehen – auch um den Industriecharme zu erhalten. Das Konzept soll zum loftartigen Charakter der Arbeitsbereiche beitragen. Für das Projekt ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem LEED Core & Shell 4.0 Standard vorgesehen. Durch den fußläufig erreichbaren Bahnhof Opladen ist die Cube Factory 577 sehr gut an den ÖPNV angebunden. Das Quartier befindet sich angrenzend zum Campus Leverkusen der TH Köln.



„Mit unserem Umzug in die Neue Bahnstadt Opladen können wir einerseits mehrere Standorte konsolidieren und unseren bestehenden Mitarbeitern ein modernes Umfeld an einem zentralen Ort ermöglichen. Andererseits positionieren wir uns, als Bestandteil der Zukunftssicherung unseres Unternehmens, bei Studierenden und Absolventen der TH Köln der Fachhochschule als interessanter Arbeitgeber.“, so Josef Brandi, Geschäftsführer bei Etteplan.



“Wir sind stolz, dass das Quartierskonzept der Cube Factory 577 bei vielen Unternehmen auf große Resonanz stößt. Durch die Vermietung von mehr als 50 Prozent der Flächen des ersten Bürobaukörpers haben wir mit Blick auf den Beginn der Hochbauarbeiten einen wichtigen Meilenstein erreicht.”, so Thore Marenbach, Geschäftsführer der Cube Land Development.



„Neben innovativen, zukunftsorientierten Leverkusener Unternehmen wie Etteplan spricht die Cube Factory 577 auch Büromieter an, die auf der Suche nach Entlastungsstandorten für ihre Büros in Düsseldorf oder Köln sind.“, so Christoph Mooren, Prokurist der Corealis.



Aktuell stehen noch insgesamt ca. 3.000 m² Neubaufläche in der ersten und zweiten Etage mit jeweils 1.500 m² großzügigen und niveauvollen Büroräume zur Verfügung, die Platz für Innovation und Wachstum bieten.