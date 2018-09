Joint Venture baut 15 MVA Rechenzentrum in Offenbach

Der globale Datacenter-Anbieter Etix Everywhere, das Energieversorgungsunternehmen EVO sowie die Data Center Group, ein Rechenzentrumsanbieter für Design, Planung, Bau und Zertifizierung, haben als Joint-Venture gemeinsam ein 15-MVA-Data Center in Offenbach geplant. Das erste RZ-Gebäude repräsentiert eine Investition von 120 Millionen Euro. Das Joint-Venture plant die erste Phase des Rechenzentrums in Q3 2019 zu eröffnen.

.

Frankfurt hat sich zum größten Rechenzentrumscluster in Europa entwickelt. Die Stadt muss mit der kontinuierlichen Erhöhung der Kapazität und des Energiebedarfs fertig werden. Auf der anderen Seite des Mains wurde daher nun eine umfangreiche Menge an Leistung gesichert, um den Aufbau des Etix Main DC, einem riesigen Campus von Rechenzentren, zu gewährleisten. In der ersten Phase des Projekts werden 15 MVA Colocation-Kapazität auf einer 7.800 m² grünen Fläche in Offenbach entwickelt. Bei voller Auslastung wird das 18.000 m² große Gebäude mehr als 3.000 Racks auf 8.000 m² IT-Räumen beherbergen.



„Dieses Rechenzentrum wird einzigartige Erweiterungsmöglichkeiten bieten, nur wenige hundert Meter vom IP-Austauschknoten Frankfurt entfernt. Unsere Kunden profitieren von einem idealen Standort mit überragender Konnektivität und gewaltiger Stromgarantie„, sagte Marc Fröse, Country Manager Deutschland von Etix Everywhere. “Das Aufkommen neuer Technologietrends lässt uns die Organisation von Rechenzentren neu überdenken, um alle Bedürfnisse abzudecken“. Das Joint-Venture befindet sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit vier potenziellen Kunden.



Das Rechenzentrum wird nach EN 50600, dem neuen europäischen Standard für Rechenzentren gebaut und zertifiziert sein. Unter den angebotenen Optionen für Kunden wird das Rechenzentrum eine Multi-Tiering-Einrichtung sein, die verschiedene Redundanzebenen innerhalb desselben Gebäudes bietet. Dank des Klimas im Frankfurter Raum kann das Rechenzentrum die Nutzung der indirekten Freikühlung maximieren. In Kombination mit der technischen „2N distributed“-Architektur wird das Rechenzentrum von einem PUE-Wert von 1,2 profitieren.



„Dieses Projekt ist ein strategisches Joint Venture zwischen Etix Everywhere, Data Center Group und EVO“, erklärte Robert Stoffers, Leiter Energiedienstleistungen bei EVO. „Unser kombiniertes Know-how wird es uns ermöglichen, eine qualitativ hochwertige Infrastruktur bereitzustellen, um der boomenden Nachfrage nach IT-Kapazitäten in Frankfurt aufgrund des exponentiellen Wachstums von IoT, Big Data, Blockchain, etc., gerecht zu werden.“