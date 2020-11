Neugegründete Etheus Real Estate plant Investments von 2 Mrd. Euro bis 2022

In Frankfurt ist ein neues Immobilienunternehmen am Start. Der neugegründete Projektentwickler, Investment- und Assetmanager Etheus Real Estate plant umfangreiche Investments von bis zu zwei Milliarden Euro bis Ende 2022. Das Unternehmen investiert bundesweit in alle Assetklassen, dabei sowohl in Grundstücke als auch in Bestandsimmobilien. „Unsere Experten verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung und ein starkes Netzwerk. Damit gelingt es uns, attraktive Investmentchancen zu entdecken und zu heben“, sagt Karl Josef Stein, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios am deutschen und europäischen Immobilienmarkt. Die Objekte sollen langfristig gehalten werden. Derzeit prüft das Unternehmen eine Pipeline von rund 1,2 Milliarden Euro.

Etheus Real Estate bietet Investoren das gesamte Dienstleistungsspektrum vom An- und Verkauf der Baugrundstücke und Bestandsimmobilien über die Planung und Entwicklung von Projekten bis hin zum anschließenden Assetmanagement. Der Fokus der Investitionen liegt auf Metropolregionen in Deutschland und ausgewählten Standorten mit Wachstumspotenzial. Da das Unternehmen über die entsprechende Expertise im Projektentwicklungsbereich verfügt, ist der Ankauf großer und komplexer Projektentwicklungen möglich.



Etheus Real Estate wurde kürzlich neu gegründet und befindet sich bereits im Wachstum. Das Unternehmen wird von einem Team geleitet, das über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Immobilienwirtschaft verfügt. Sören Stiefel, Geschäftsführer, verantwortet das Finanz- und Rechnungswesen. Er war zuvor im Controlling der Consus RE AG tätig. Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Etheus Development & Construction ist Martin Krtschil. Als Architekt war Krtschil zuletzt Projektleiter, ebenfalls bei der Consus RE AG. Dort verantwortete er unter anderem die Baurechtschaffung im Großraum Frankfurt. Dirk Neugebauer ist Geschäftsführer der Etheus Acquisition & Sales und verantwortet alle An- und Verkäufe. Er war viele Jahre Niederlassungsleiter Rhein-Main bei LBBW Immobilien und davor als Gruppenleiter beim Immobilienentwickler Groß & Partner Development tätig.



Kurzfristig ist der Aufbau eines Teams von ca. 30 Mitarbeitern geplant. Hauptsitz ist Frankfurt, eine Niederlassung besteht bereits in Düsseldorf, weitere sollen folgen. Investoren bei dem neugegründeten Unternehmen sind mehrere Family Offices.