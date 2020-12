Etheus kauft Offenbacher Mixed-Use-Immobilie von Max Baum

Etheus Real Estate hat eine 5.162 m² Mietfläche umfassende Mixed-Use-Immobilie an der Bieberer Straße 1-7 im Zentrum Offenbachs erworben. Verkäufer ist die der Projektentwickler Max Baum Immobilien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem ersten offiziellen Investment verfolgt das neu gegründete Unternehmen sein Ziel bis 2022 rund 2 Mrd. Euro zu investieren [wir berichteten],

.