Eterno mietet neue Büros in Frankfurt

Die Commerz Real hat in der Bockenheimer Landstraße 33-35 in Frankfurt knapp 1.500 m² Büro- und Praxisfläche für zunächst 12 Jahre an das Unternehmen Eterno vermietet. Jenes wird dort ein neuartiges Coworking-Konzept für Ärzte und Therapeuten in der sogenannten Primärversorgung betreiben. Die Immobilie gehört seit 2019 zum Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real [wir berichteten].

.

„Eterno passt optimal in unsere Strategie, gezielt Mieter mit zukunftsträchtigen Konzepten aus dem Gesundheitsbereich zu gewinnen“, erläutert Fondsmanager Mario Schüttauf. Ab August 2022 wird das Unternehmen im Erdgeschoss des Gebäudes und im fünften Obergeschoss Praxis- und Therapieflächen sowie Yoga-, Fitness- und Café-Bereiche betreiben. Frankfurt ist dessen zweiter Standort nach Hamburg. Bis Ende 2023 sollen fünf weitere „Eterno-Hubs“ in deutschen Metropolen eröffnen – und bis zu 50 weitere in den kommenden Jahren.