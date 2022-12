ETC zieht in Gelsenkirchener Multi-User-Park

Die ETC Germany Networks GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag über rd. 7.000 m² für ihren ersten deutschen Lagerstandort abgeschlossen. Er befindet sich im Gelsenkirchener Multi-User-Park in der Europastraße 19. Eigentümer des Anfang 2022 fertiggestellten Logistikparks, der insgesamt ca. 15.000 m² Nutzfläche umfasst, ist der britische Logistikimmobilieninvestor Tritax EuroBox. Mit dem Abschluss durch Realogis ist der Park nunmehr voll vermietet.

Dem Telekommunikationsspezialisten ETC Germany stehen in dem Multi-User-Park 6.000 m² Hallenfläche, 615 m² Mezzanine- sowie 414 m² Bürofläche zur Verfügung. Die Liegenschaft ist Teil des „Industriepark Schalker Verein“, der sich in guter Erreichbarkeit der Bundesstraße 227 und im weiteren Verlauf der Autobahnen A40 und A42 befindet.