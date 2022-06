ESW–Evangelisches Siedlungswerk meldet zwei Abgänge zum Jahresende

Hannes B. Erhardt (45) und Robert Flock (65) werden ihre Tätigkeit für das ESW–Evangelisches Siedlungswerk zum Jahresende 2022 beenden. Hannes B. Erhardt begann seine Tätigkeit für das ESW im Februar 2007. 2009 trat er in die Geschäftsführung ein, die er ab 2011 als Sprecher vertrat. Robert Flock kam im April 2008 ins Unternehmen und wurde im Januar 2011 als Geschäftsführer bestellt. Die beiden Geschäftsführer verantworten damit die Geschäfte der Gesellschaft gemeinsam seit mehr als elf Jahren.

.

„Wir bedauern das Ausscheiden unserer beiden Geschäftsführer sehr“, so Erich Rödel, Vorsitzender

des Aufsichtsrates des ESW, „und wir sind zugleich dankbar für die vielen erfolgreichen Jahre.“ Im

Mittelpunkt des langjährigen Engagements stand die Herausforderung, die hohe soziale Verantwortung als Unternehmen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit wirtschaftlichem Erfolg in Einklang zu bringen. Das Unternehmen konzentrierte sich in den vergangenen Jahren auf den Neubau bezahlbarer Wohnungen, auf Quartiersentwicklungen und den Bau von Sozialeinrichtungen.



„Hannes B. Erhardt und Robert Flock haben das ESW zu einem anerkanntermaßen wirtschaftlich und sozial äußerst erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelt“, so Patrick de La Lanne, Oberkirchenrat und Leiter der Abteilung Finanzen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Besonderes Augenmerk richteten die beiden Geschäftsführer auf die Themen Digitalisierung und New Work sowie darauf, das Unternehmen strategisch, personell und organisatorisch zukunftssicher auszurichten.



„Wie das Unternehmen heute dasteht, erfüllt mich mit großer Zufriedenheit. Das ist ein guter Zeitpunkt

beruflich noch mal etwas anderes zu machen“, so Hannes B. Erhardt. Die Erfolge des ESW in seinen

Geschäftsfeldern und Zukunftsthemen genießen in der Wohnungswirtschaft und der Immobilienbranche große Anerkennung. „Mit der Übergabe eines bestellten Feldes“, fügt Robert Flock hinzu, „fällt mir der Übergang in den Ruhestand leicht.“