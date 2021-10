Estrel-Tower: Baustart für Berlins neuen Eyecatcher

In Berlins Sonnenallee, in nur 20 Minuten Fahrtzeit zum BER, am südlichen Tor der Stadt ist der Startschuss für den Bau des neuen Estrel Towers gefallen. Die Stadt bekommt ein neues Wahrzeichen. Damit liegt der Investor circa ein Jahr hinter dem Zeitplan [wir berichteten].

Seit Juli laufen die Tiefbauarbeiten für die kombinierte Pfahl-Plattengründung. 40 von 52 Bohrpfählen sind bereits eingelassen. Im Januar wird die 3,60 m dicke Bodenplatte gegossen. Bauherr und Estrel-Eigentümer Ekkehard Streletzki errichtet mit 176 m Höhe das größte Hochhaus Berlins. Eine Mischung aus Hotel, Serviced Appartments, Büros und kreativen Flächen soll den Bau mit Leben füllen. Ein öffentliches Atrium mit Bäckerei und neuem Inkubator für die Start-up-Szene wird das Herzstück der Immobilie. 45 Etagen mit 525 Zimmern und Apartments zzgl. 9.000 m² Büro- und Coworkingspace. Die vier oberen Etagen sind für Meeting-Räume, Private Dining Locations sowie ein „Farm to Table-Restaurant“ reserviert. Eine Skybar mit Outdoorfläche rundet das Angebot, das auch als Eventfläche angeboten werden soll, ab. Eine weitere 2.000m² umfassende Eventfläche im Sockel mit Zugang zu einer ebenfalls geplanten Parkanlage am angrenzenden Schifffahrtskanal vervollständigt das Gesamtkonzept.



Eigentümerfamilie Streletzki setzte beim Entwurf einen Fokus vor allem auf Nachhaltigkeit. Eine angestrebte Zertifizierung mit dem LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) wurde bei den Planungen durch das Architekturbüro Barkow Leibinger fokussiert berücksichtigt. So wird u.a. ein CO2 sparendes Energiekonzept in Kooperation mit E.On Business Solutions umgesetzt.



Die Eröffnung des Towers ist für 2024 geplant. Ein Tunnel soll dann das bestehende und das neue Estrel-Hotel miteinander verbinden und so die Führungsposition als Deutschlands erfolgreichste Kongresslocation ausbauen.