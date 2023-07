Estel schafft in Borna neuen Wohnraum

Die Estel Real Estate GmbH schafft im Süden des Leipziger Neuseenlandes neuen Wohnraum. In Borna-Kesselshain realisiert das Immobilienunternehmen über ihre Projektgesellschaft Hildebrandstraße 40 mbH und in Kooperation mit der SchlösserHaus GmbH insgesamt 24 moderne Doppelhaushälften im klassischen Stil, die sich harmonisch in eine gewachsene Siedlung einfügen. Der erste Bauabschnitt mit acht Doppelhaushälften ist bereits abgeschlossen, die Abschnitte zwei und drei befinden sich aktuell im Bau. Die Gesamtfertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2024.

„Dass die ersten Objekte sowohl vollendet als auch verkauft und vermietet sind, freut uns sehr. Und die Interessenliste ist nach wie vor lang“, berichtet Franziska Rollberg, Geschäftsführerin der Estel Real Estate.



Die Doppelhaushälften, entworfen im KfW-Effizienzhaus-55-Standard, entstehen seit November 2021 auf einem rund 8.150 m² großen Grundstück zwischen Kiefernweg und Barbarastraße als Teil des neuen Quartiers Am Lerchenberg. Je nach Wunsch bieten sie vier oder fünf Zimmer und eine Wohnfläche zwischen 130 und 150 m², die verschiedene Grundrissalternativen und Raumaufteilungen ermöglicht. Außerdem kann der Dachboden ausgebaut werden. Zu jedem Eigenheim gehören eine Garage und ein weiterer Außenstellplatz. Die Wärmeversorgung ist dank dem Einsatz von Luft-Wärmepumpen frei von fossilen Energieträgern.



Mit dem Neubauprojekt agiert das Unternehmen erstmals in der mehr als 20.000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt Borna. „Borna ist infrastrukturell hervorragend erschlossen. Hinzu kommt die ideale Anbindung an Leipzig und Chemnitz, die den Standort insbesondere auch für Pendler zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt macht“, so Franziska Rollberg.



Der Ortsteil Kesselshain befindet sich im Norden der Stadt. Die neu geschaffene Zufahrt über die ehemalige B95 und der Autobahnanschluss A72 Borna Nord garantieren eine regionale wie überregionale Verkehrsanbindung. Über eine eigene Bushaltestelle hat Kesselshain zudem Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr und über Borna besteht Anschluss an das S-Bahn-Netz sowie zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn.