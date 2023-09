In Leipzig-Thekla schafft die Estel Real Estate GmbH Wohnraum. In dem Stadtteil entstehen in der Göteborger Straße insgesamt neun Reihenhäuser in zwei Riegeln zu vier und fünf Häusern, mit zwei Etagen sowie Dachspitz und jeweils fünf Zimmern. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt mit vier Häusern liegen laut Geschäftsführung im Zeitplan,

