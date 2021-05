Das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos hat eine Gewerbeliegenschaft mit ca. 4.200 m² Nutzfläche in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Heidenheim an der Brenz vermittelt. Die Estatis Gruppe aus Augsburg erwarb die Immobilie von einem privaten Investor. Die Liegenschaft verfügt über bonitätsstarke Mieter und bietet zudem Ausbaupotential.

