Urbane Lage
Estama verkauft Gewerbehof mit Entwicklungspotenzial in Troisdorf
Estama meldet den erfolgreichen Verkauf des Gewerbehofes „Mendener Straße 21“ in urbaner Lage von Troisdorf. Die Liegenschaft mit einer Fläche von 5.124 m² befindet sich in gut sichtbarer Lage entlang der Mendener Straße neben einem Penny Supermarkt und ist umgeben von Wohngebieten. Der Bestand aus den 1970er-90er Jahren ist u.a. vermietet an den Getränkehändler Trinkgut.
Der Verkäufer, ein angelsächsischer Fonds, hatte Estama exklusiv mit der Vermarktung und dem Transaktionsmanagement beauftragt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den jeweiligen Parteien Stillschweigen vereinbart.