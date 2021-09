Estama-Manager Aharonoff gründet Meridius-Capital

Der langjährige Estama-Manager Chanan Aharonoff geht mit seiner eigenen Investmentfirma, der neu gegründeten Meridius-Capital, eigene Wege.

Mit der neuen Investment-Boutique will Aharonoff gemeinsam mit mehreren Family Offices aus Deutschland und den USA in Ärztehäuser, Einzelhandel sowie in Büro- / Wohn- & Geschäftshäuser in den deutschen B und C Städten investieren.



Gemeinsam sollen in „Core“ aber auch in „Core+“ und „Value Add“ Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial investiert werden. Mit einem langfristigen Investitionsansatz wird das Portfolio vom in-house Asset Management repositioniert und verwaltet. Die ideale Investmentgröße liegt im Bereich zwischen 5 und 40 Millionen Euro.



Aharonoff war die letzten 9 Jahre bei Estama in London und Frankfurt im Transaktions- und Investment Management tätig. Seine früheren Stationen waren bei Knight Frank und DTZ.