Esslingen: Pantera realisiert Studentenapartments in historischer Fabrik

Nur einen guten Kilometer von der neuen Esslinger Hochschule und entfernt und in gleichem Abstand zur Altstadt: Der Standort an der Krummenackerstraße 19 bietet sich für Studentenapartments förmlich an. Die 106 Einheiten, die die Pantera AG dort nun einrichtet, warten allerdings noch mit einem besonderen Flair auf: Sie werden zum überwiegenden Teil in den denkmalgeschützten Gemäuern, in den Produktions- und Lagergebäuden der historischen Bettfedernfabrik realisiert. Als Reminiszenz an die königlichen Hoflieferanten von anno dazumal wird überdies eine 150 m² große „Learning Lounge“ mit historischen Produktionsmaschinen eingefügt.



.

Die 106 Apartments verteilen sich über eine Range von 21 m² großen Einzel- bis hin zu 105 m² großen Wohngemeinschafts-Einheiten (für vier Personen). Die Gesamtwohnfläche liegt somit bei 3.670 m ². Bereits zum Sommersemester 2019 sollen 112 Studenten einziehen können.



Rund zwei Drittel der Apartments sind in der sanierten, denkmalgeschützten Altsubstanz verankert, der Rest befindet sich in einem optischen passenden, angegliederten Neubau. Das Gelände selbst umfasst 4.284 m² und hält weitläufige Freiflächen vor. Pantera weist bevorzugt darauf hin, dass die Apartments im historischen Gemäuer wegen der Sonderabschreibung eine besonders lukrative Investanlage darstellen. Zumal nach Energieeffizienz-Standard modernisiert wird. Esslingen am Neckar liegt übrigens nur zehn Kilometer südöstlich der City von Stuttgart.