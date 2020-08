Seit Mai ist das Phoenixkontor 1 (PK 1) mitten in Hamburg-Altona fertig, jetzt bezieht der neue Mieter Stellung. In das viergeschossige Büro- und Geschäftsgebäude mit rund 6.000 m² Mietfläche sowie 180 Stellplätzen in der gebäudeeigenen Tiefgarage wird das Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity eine weitere Niederlassung eröffnen. Rund 400 Mitarbeiter aus…

Fotos: Baubetreuung Essen



[…]