Belgische Designermode in der Düsseldorfer Grabenstraße: Essentiel Antwerp hat in der Premiumlage den zweiten eigenen Store in Deutschland bezogen. Am Samstag hat der neue Mieter die Türen des Ladenlokals Grabenstraße 6 geöffnet. Zuvor wurde die etwa 80 m² große Fläche von Blumen Bergine genutzt. Lührmann hat Essentiel Antwerp den neuen Store vermittelt.

