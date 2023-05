Essener Rathaus Galerie: Neue Mieter für Real-Flächen

Auf einer vormals von Real genutzten, gut 7.000 m² großen Fläche in der Rathaus Galerie Essen werden zukünftig Rewe, Rusta und Woolworth ihre Türen öffnen. Der Rückbau der ehemaligen Real-Fläche ist bereits abgeschlossen, die Umbauarbeiten der Flächen für die neuen Mieter sind angelaufen. Der gesamte Bereich wird neu strukturiert, die Mall wird in diesem Zusammenhang verlängert und passend im Design der neuen Rathaus Galerie gestaltet.

