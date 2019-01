Essener „Park View Business“ erreicht Vollvermietung

Die letzte verfügbare Fläche im „Park View Business“ wird von drei Gesellschaften der List-Gruppe bezogen. Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über 635 m² Bürofläche in Essen.

.

Nicht nur die ideale Verkehrsanbindung und gute Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter, sondern auch das attraktive und moderne Ambiente im Park View Business an der Friedrich-Ebert-Straße 55 waren die ausschlaggebenden Faktoren für die Eröffnung des neuen Standortes im Essener Zentrum.



„Wir freuen uns, dass wir nunmehr sieben von acht Mietverträgen in diesem neuwertigen Büro- und Geschäftshaus vermitteln konnten und in Zusammenarbeit mit dem aktuellen Eigentümer, der durch die Barings Real Estate vertreten wird, jetzt die erneute Vollvermietung herstellen konnten.“ sagt Stewart Darman, Vermietungsleiter von Cubion. „Insbesondere da wir seinerzeit dem Projektentwickler zugeraten haben, diese Immobilie vollständig spekulativ zu erstellen, sind wir über den Erfolg des Projektes glücklich.“