Essen: Vollvermietung im Sky 82 und im Future Safe Haus

In Essen verzeichnen zwei Bürogebäude durch zwei neue Mietverträge die Vollvermietung: Auf Vermittlung der Cubion Immobilien AG sind alle Flächen im Sky 82 auf der Huyssenallee belegt, auf Vermittlung von Brockhoff ist das Future Safe Haus auf der Müller-Breslau-Straße voll.

750 m² im Sky 82

Die Ifm Electronic Embh, ein Hersteller von Automatisierungstechnik, hat durch Beratung der Cubion Immobilien AG ca. 750 m² Bürofläche im „Sky 82“ an der Huyssenallee 82-88 in Essen angemietet. Das Gebäude wurde durch den Eigentümer umfangreich revitalisiert und hochwertig ausgebaut, so dass dem neuen Mieter zukünftig modernste Flächen zur Verfügung stehen. Neben der Hochwertigkeit des Gebäudes war auch die räumliche Nähe zur ifm-Zentrale im bekannten Glückaufhaus ein positiver Aspekt. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor.



Vier Neuzugänge im Future Safe Haus

In den Neubau des Future Safe Hauses in der Müller-Breslau-Straße 28 ziehen gleich vier Firmen aus dem Sektor „Sicherheit“ ein und unterstreichen den Gebäudenamen „Future Safe House“. Brockhoff Office hatte hier den Vermarktungsauftrag übernommen.



Das Land NRW wird mit dem „Haus der Sicherheit“ ein in Europa einzigartiges Projekt in Rüttenscheid platzieren und das erste Zentrum gegen Clan-Kriminalität eröffnen. Auf rund 219 m² wird eine spezielle Dienststelle eingerichtet, die zukünftig noch gezielter gegen Delikte von Großfamilien vorgehen wird.



Die Revolvermänner GmbH wird neben Düsseldorf, Frankfurt und Toronto ihren vierten Standort in Essen eröffnet. Als Sachverständige berät die Online Reputationsagentur den Deutschen Bundestag in wichtigen Fragen der Kommunikation, des Reputationsschutzes und der digitalen Sicherheit. Gemeinsam mit der ASW West e.V., die als gemeinnütziger Verband die Kriminalprävention in der Wirtschaft fördert, werden sie rund 231 m² Bürofläche im 1. Obergeschoss des Neubaus beziehen.



Der Sicherheitsberater Consulting Plus verlegt seinen Hauptsitz in den Neubau und fügt sich ebenfalls perfekt in die Mietlandschaft ein. Das international agierende Unternehmen nutzt die gesamte Fläche der 2. Etage mit rund 459 m² als Büro- und Kommunikationsfläche.



Das Bauunternehmen des Objektes, die Lambert Schlun GmbH & Co. KG, verkündete bereits in der Realisierungsphase, rund 227 m² Bürofläche im Erdgeschoss selbst zu beziehen. Das Ingenieurbüro Dipl. Ing. Bernd F. Künne & Partner Beratende Ingenieure wird auf rund 229 m² einen Standort in Essen eröffnen.



Bereits im vergangenen Jahr hatte das Maklerhaus die Werbeagentur Orfgen Marketing GmbH & Co. KG auf ca. 742 m² für das hochwertig errichtete Bürohaus gewinnen können. Seinerzeit war ebenfalls die flexible Nutzung der Räumlichkeiten für die Standortwahl entscheidend.