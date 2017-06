Dortmund: Richtfest für letzte Mietwohnungen an der Kronenburg

Bürgermeisterin Birgit Jörder, die Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord und der Projektentwickler Bonava haben diese Woche das Richtfest für 28 Mietwohnungen an der Benno-Jacob-Straße 4-6 gefeiert. Die Neubauten bilden den Abschluss des beliebten Wohnquartiers auf dem ehemaligen Gelände der Dortmunder Kronenbrauerei.

Die Neubauten in der östlichen Innenstadt umfassen zwei Mehrfamilienhäuser auf einer Grundstücksfläche von etwa 1.900 m². Mit 28 Mietwohnungen verteilt auf 3,5 Geschosse entstehen in der Benno-Jacob-Straße rund 2.200 m² neue Wohnfläche. Die zum Teil barrierearm gestalteten Wohnungen bieten zwei bis vier Zimmer, je einen Balkon bzw. eine Terrasse und Wohnflächen von 53 bis 108 m². Im Untergeschoss entsteht eine Tiefgarage mit Platz für 30 PKW.



„Der Bedarf an neuem Wohnraum in Dortmund ist groß und spiegelt sich auch in der aktuellen Nachfrage unserer Mitglieder wider. 15 der insgesamt 28 Wohnungen sind rund ein halbes Jahr vor Fertigstellung bereits vergeben oder reserviert“, sagt Juan-Carlos Pulido, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord.



„Die Bauarbeiten im Kronenviertel liegen derweil voll im Zeitplan. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten können wir in Kürze mit dem Innenausbau beginnen. Die Mieter werden also pünktlich zum Jahresanfang in ihr neues Zuhause einziehen können“, sagt Bonava-Projektleiterin Ines Hesper.



28 Wohnhäuser in Gelsenkirchen

Parallel zu ihrem Engagement in Dortmund hat der Projektentwickler Ende April ein weiteres Grundstück im Ruhrgebiet erworben. In Gelsenkirchen kaufte Bonava ein weiteres Grundstück für 28 Wohnhäuser im Quartier „Am Buerschen Waldbogen“ der SEG-Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen, das auf dem Gelände einer ehemaligen Kinderklinik entsteht. Insgesamt sind in dem Quartier 320 Wohnhäuser geplant, die größtenteils einzeln von Privatpersonen entwickelt werden. Die 28 Wohneinheiten von Bonava entstehen auf einem 6.900 m² großen Grundstück; insgesamt umfasst das Quartier „Am Buerschen Waldbogen“ rund 12,7 ha. Aktuell laufen noch die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände. Bonava plant den Verkaufsstart für die zweite Jahreshälfte 2017. Der Bau der 22 Doppelhäuser und der sechs Reihenhäuser soll Anfang 2018 beginnen und gegen Ende 2019 abgeschlossen sein.